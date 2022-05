La Valillo di Serracapriola vince il "JOOP Design Award" in Giappone per l'originalità delle sue bottiglie di olio

Vincitrice del JOOP Design Award è stata Valillo, azienda agricola di Serracapriola in provincia di Foggia, che per custodire il proprio olio ha realizzato un packaging ricercato e di forte personalità. Infatti l'azienda ha studiato una particolare bottiglia in coccio bianco decorata con chiari richiami al mondo dell'olio e al marchio aziendale.