"Ad Ordona a maggio scorso è stata chiusa la filiale Bper e adesso temiamo che anche questo gruppo bancario possa eliminare lo sportello bancomat, creando notevoli disagi per i cittadini", dichiara il sindaco di Ordona, Adalgisa La Torre, recatasi in via Irpinia, dove si trova l'agenzia della Banca Popolare dell'Emilia Romagna