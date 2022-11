In libertà e a divertirsi il ragazzo accusato dell'omicidio di un coetaneo a San Severo, i genitori chiedono giustizia

Il ragazzo accusato di omicidio preterintenzionale - accusa così qualificata dal Tribunale del Riesame da quella originaria di omicidio volontario - è stato scarcerato il 21 ottobre per scadenza dei termini di custodia cautelare."Non è possibile vedere l'assassino di mio figlio libero - dice Teresa -. Nella notte di Halloween mi hanno riferito che era in discoteca. Pensate al dolore di una mamma che vede l'assassino del proprio figlio divertirsi, mentre Francesco Pio non c'è più".