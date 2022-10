Fallisce assalto ad un portavalori tra Canosa e Cerignola

I banditi hanno sparato alcuni colpi d'arma da fuoco in direzione del blindato, che hanno frantumato i vetri dei finestrini e una scheggia ha ferito lievemente il vigilante che era alla guida. Il gruppo di rapinatori ha sistemato delle auto mettendole di traverso sulla carreggiata sia verso Sud, sia verso Nord, per poi darle alle fiamme e ha lanciato chiodi a tre punte sull'asfalto per guadagnarsi la fuga.