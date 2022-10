Le indagini sull'agguato al 32enne di Foggia Ivan Narciso passano alla DDA di Bari

Il sorvegliato speciale con braccialetto elettronico, è stato ferito alla spalla e al torace con colpi di fucile venerdì sera in una zona esterna di pertinenza della sua abitazione (dove il 32enne stava scontando i domiciliari) alla periferia del capoluogo dauno. Il giovane con precedenti per estorsione è stato operato nella giornata di ieri. E' fuori pericolo, ma non è ancora in grado di parlare.