Pure i copriwater swarovski nel patrimonio di lusso da 1,5 milioni di euro sequestrato a un pregiudicato carcerato a Foggia

Nella villa di lusso confiscata dai carabinieri al 51enne Antonio Agresti, detenuto nel carcere di Foggia, c'erano due aquile in pietra sulle colonne all'ingresso, una vasca in marmo con cascata d'acqua, l'ascensore in vetro che dal garage al piano interrato porta alla mansarda, le porte con borchie dorate, i copriwater in pelle con incastonati swarovski, idromassaggio, televisori al plasma anche nei bagni, pareti imbottite di tessuto, impianto di videosorveglianza con telecamere esterne