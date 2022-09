Il giovane accusato di omicidio era sottoposto al provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali, dopo una condanna per furto. In base al provvedimento, aveva l'obbligo di rientrare a casa entro le 22 e di non uscire prima delle 7. Per il pm, così come evidenziato nel decreto di fermo, è concreto il pericolo di fuga.