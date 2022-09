L'inchino della portaerei statunitense George H.W. Bush all'Amerigo Vespucci nata dal foggiano Francesco Rotundi: «Sei la nave più bella del mondo»

La Vespucci nacque dal genio di Francesco Rotundi, di Foggia. "Papà" anche della corazzata "Andrea Doria", fu incaricato come Vice-Comandante del Cantiere di Castellammare di Stabia, ove era in costruzione la navescuola "Cristoforo Colombo" che egli stesso aveva progettato. Qui progettò le navi posamine tipo "Legnano" poi le navi-scuola "Cristoforo Colombo" e "Amerigo Vespucci". Nacque a Foggia il 10 luglio del 1885 da padre e madre foggiani, secondogenito di tre fratelli e due sorelle, compì i primi studi rivelando da giovanissimo la sua predilezione per le scienze matematiche.