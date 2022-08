L'attrice molisana Paola Cerimele perde la vita in un incidente stradale, il compagno di San Marco in Lamis ricoverato a Vasto

Il compagno della donna, un 56enne originario di San Marco in Lamis (Foggia) ma residente a Roma si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Pio di Vasto. Entrambi stavano rientrando a Roma dopo alcuni giorni di vacanza in Molise. Tra i film che Paola aveva interpretato c'era anche 'Non ti muovere' di Sergio Castellitto, pellicola girata in parte in Molise.