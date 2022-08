Il killer incappucciato per assassinare a Marina di Lesina il parcheggiatore di San Severo dal passato burrascoso

L'uomo assassinato era conosciuto come una persona violenta: a marzo del 2013 fece irruzione nel Comune di San Severo, dove viveva, con la pretesa di parlare col sindaco per essere assunto in una cooperativa di parcheggiatori; a luglio del 2014 fu arrestato per stalking nei confronti della ex compagna che lo aveva lasciato perché geloso e violento; mentre a novembre fu arrestato per aver minacciato due carabinieri.