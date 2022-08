La Procura, che ha avallato l'arresto in flagranza di reato del conducente del veicolo e il sequestro della droga e della macchina, ha disposto anche l'esecuzione di più perquisizioni in diverse abitazioni a Foggia e risultate nella disponibilità dell'uomo arrestato, un 31enne originario di Foggia, già noto per precedenti specifici ed altri reati.