È stato dichiarato morto all'ospedale di Foggia il ragazzo di 13 anni di Montenero di Bisaccia folgorato da un palo della pubblica illuminazione

Il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci si è recata all'ospedale Riuniti di Foggia, dove il tredicenne era stato ricoverato in Rianimazione con una ustione di terzo grado alla spalla e in coma farmacologico dopo la tragedia avvenuta nel parco giochi intitolato a don Nino, vicino alla chiesa di San Paolo nel comune di Montenero dove quella sera era in corso la festa di quartiere.