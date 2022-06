Cinque arresti da parte dei Carabinieri di Foggia e Cerignola per i furti di auto

I carabinieri della Compagnia di Cerignola, invece, hanno arrestato in flagranza per furto di auto tre persone in due episodi diversi. Nel primo caso un'Alfa Romeo Stelvio era stata sottratta a Molfetta, nel barese. Dotata di sistema Gps, il proprietario ha ricevuto subito sul suo smartphone l'alert della macchina in movimento e ha immediatamente chiamato il 112 comunicando di volta in volta i movimenti della vettura.