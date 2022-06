Sara è impaziente di vedere il mare e nasce in ambulanza tra Vieste e San Giovanni Rotondo

"Dopo 14 anni di esperienza - ha raccontato Isabella Taronna l'infermiera dell'equipe del 118 - e' stata la prima volta per me far nascere una bambina in ambulanza. E' stata una gioia indescrivibile. La mamma e' stata anche fortunata perche' il medico del 118, la dottoressa Sophie Sater, e' una ginecologa ed era tornata proprio ieri al lavoro dopo un periodo di pausa"