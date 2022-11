Mentre il Pd difende Ong, Rave party abusivi ed emergenza Covid, Fdi cresce nei sondaggi

Sono le indicazioni dell'ultimo sondaggio di Swg sulle intenzioni di voto realizzato il 7 novembre. A seguire si trovano Azione-Italia viva con l'8,4 (-0.2), la Lega con il 7,7 e Forza Italia con il 6,3 pagano lo 0,2% rispetto alla settimana scorsa. L'Alleanza Verdi-Sinistra italiana è al 4 (-0.1), +Europa al 2,7 (-0.3), Italexit al 2.5, Unione popolare con l'1,6 (+0.2) e la voce Altro partito con il 4,6 (+0.3). Il premier tira dritto mentre si infuoca il dibattito con la Francia per Ocean Viking. Parigi infatti ha deciso di accogliere la nave e di far sbarcare nel porto di Marsiglia tutti i migranti che si trovano a bordo. Ma scoppia la polemica tra Palazzo Chigi e l'Eliseo. E' perentorio il ministro Lollobrigida: "Basta andare a Mentone per vedere il loro atteggiamento con i migranti, sembra uno schieramento paramilitare a confronto nostro. Noi chiediamo che l’Europa inizi a farsi carico della questione, i governi passati non sono mai riusciti ad affrontarla"