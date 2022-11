Il sottosegretario Gemmato bastona Speranza e virostar: "Piano pandemico non aggiornato e caos nella comunicazione"

"Tutte le regioni si sono così mosse in ordine sparso creando confusione nella comunicazione, aggravata dai tanti esperti o presunti tali che durante la pandemia hanno sostenuto tutto e il contrario di tutto, generando disorientamento nella popolazione e favorendo il proliferare di atteggiamenti complottisti e negazionisti'', ha aggiunto il sottosegretario che sullo stato attuale delle cose non ha dubbio alcuno: "L'idea di questo ministero, nostra, del ministro - ha affermato - è quella di mettere in sicurezza i cluster che hanno dato mortalità. Sono dati di epidemiologia medica, statistici, non si inventa nulla: si vede che i cluster che danno mortalità sono i fragili, gli anziani, gli immunodepressi. Quelle sono le persone alle quali noi consigliamo di vaccinarsi e lo consigliamo in maniera forte e puntuale". Non si consiglia il richiamo vaccinale, invece, "a chi sta bene, a chi si riconosce in un cluster che non dà mortalità - ha tenuto a specificare Gemmato - sia per analisi costo-beneficio, sia perché vi sono delle reazioni avverse all'assunzione di farmaci e di vaccini"