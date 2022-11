Dal Piemonte alla Basilicata: triplicati i birrifici artigianali in Italia negli ultimi 10 anni

Il quadro emerge dall'analisi della Coldiretti e del Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana, sulla base dei dati Istat nei primi sette mesi dell'anno, in occasione della giornata nazionale della birra 100% made in Italy con la preparazione dal vivo della popolare bevanda con la cotta in diretta di malto e luppolo nazionali a Palazzo Rospigliosi a Roma con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare e forestale Francesco Lollobrigida, il presidente del Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana Teo Musso. Una crescita - sottolineano Coldiretti e Consorzio - che ha fatto salire la domanda di