Ong in difficoltà: non c'è più il governo dei migliori. Rauti (FdI): "L'Italia non è il campo profughi d'Europa"

"Nessun difetto di umanità ma c'è una presa di posizione da parte del governo nell'interesse del Paese. A me dispiace che le opposizioni strumentalizzino una norma legittima per parlare di mancanza di umanità. Dobbiamo affermare la dignità del nostro Paese", scandisce il viceministro alla Giustizia, l'azzurro Francesco Paolo Sisto, che assicura: "C'è grande attenzione alla fragilità, ma c'è differenza tra la sensibilità verso i bisogni e una regola stravolta a danno del nostro Paese. E' arrivato il momento in cui si inizi a pensare che le regole si rispettano e tutti i Paesi europei si carichino il problema dell'immigrazione in modo equilibrato. L'Italia non può essere il punchball dell'immigrazione e su questo bisogna essere fermi: l'aria e' cambiata e da oggi le regole si rispettano"