Il ministro Casellati a Potenza: "Ho una riconoscenza verso la Basilicata, rappresenterò le istanze di questa terra"

Per celebrare la festa dell'Unità d'Italia e la giornata della Forze Armate il ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha scelto il capoluogo lucano. Casellati è stata eletta in Senato, vincendo la sfida per il collegio uninominale della Basilicata. Stamani, in rappresentanza del Governo, il ministro ha rivolto un pensiero "al coraggio e patriottismo tramandati da intere generazioni devastate dalla guerra" e alle "Forze Armate, che oggi come allora continuano ad essere esempio di senso del dovere e di responsabilità operando a difesa della nostra sicurezza e stabilità con autentico spirito di appartenenza e costante dedizione alla difesa del tricolore". "In un presente così denso di incognite e fratture