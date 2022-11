Schillaci archivia Speranza e traccia la strada per aumentare gli stipendi dei medici del Pronto Soccorso Emergenza sanità. Il neo-ministro della salute, Orazio Schillaci, fa il punto sulle necessità di un settore delicato ma sempre cronicamente in affanno. "È allucinante pensare che medici esterni reclutati al bisogno vengano pagati da 2 a 5 volte in più dei colleghi assunti. È inaccettabile", rimarca il ministro della Salute