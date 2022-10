Fini a Mezz'ora in più: "Il simbolo di FdI non è il simbolo del Msi ma di Alleanza Nazionale"

"La fiamma tricolore del Msi archiviata con Fiuggi", su Rai 3 ospite di Lucia Annunziata torna a parlare l'ex presidente della Camera. "Spero che Letta non si offenda, la sinistra tendenzialmente grigia, non suscita più speranza, non accende più un cuore. E' prevedibile e scontata"