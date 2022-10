Sanitopoli lucana: revocati i domiciliari per Piro, sarà sottoposto ad obbligo di dimora a Lagonegro

Piro si è dimesso dalla carica di consigliere regionale ma non è ancora avvenuta la surroga. Mercoledì scorso il Tribunale del Riesame ha annullato le misure cautelari per l'ex assessore regionale alle politiche agricole Francesco Cupparo (Forza Italia) e per l'ex sindaca di Lagonegro Maria di Lascio (Forza Italia), nell'ambito della stessa inchiesta che verte sulla sanità, per la realizzazione dell'ospedale di Lagonegro e per le nomine ospedaliere, e su presunti reati in materia elettorale. Cupparo era sottoposto a un divieto di dimora a Potenza, Di Lascio era ai domiciliari dal 7 ottobre. Entrambi si sono dimessi dalle rispettive cariche, Cupparo non è più assessore della giunta Bardi mentre il Comune di Lagonegro è commissariato