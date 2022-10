Basilicata, convocato il Consiglio regionale per il 21 ottobre: il primo senza Piro e Cupparo

Attese le comunicazioni del presidente Bardi e successivamente, all’attenzione dell’Aula, iscritti ai sensi dell’art.38 co.4, del Regolamento interno, la proposta di legge “Introduzione del reddito energetico Regione Basilicata” di iniziativa dei consiglieri Perrino, Carlucci e Leggieri (M5s), e due atti amministrativi inerenti il Programma regionale per lo spettacolo 2022-2024 e il Programma triennale Politiche culturali 2022-2024. In discussione, poi, due disegni di legge riguardanti il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu) e il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (Egrib)