Editoria: nel 2022 reggono le vendite dei libri e spicca la crescita costante dei fumetti

La forbice rispetto al 2021 si sta riducendo nelle ultime settimane, ma contemporaneamente si assottigliano i margini degli editori a causa dell'aumento dei costi di produzione e della carta in particolare. Sull'ultimo trimestre dell'anno e per il periodo natalizio, sempre decisivi per determinare il risultato complessivo dell'annata, c'è una particolare preoccupazione. Questo secondo i dati disponibili sull'anno in corso e riferiti al solo mercato trade, cioè saggi e romanzi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, dal Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2021 e parte del 2022, a cura dell'Ufficio studi Aie, presentato nel giorno d'apertura della Buchmesse di Francoforte, disponibile per la vendita in formato Pdf sulle principali piattaforme online