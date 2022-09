Vince la fiamma, l'Italia si sveglia a (centro)destra e dell'agenda Draghi resta il nulla

Giorgia Meloni stravince e si prende l'Italia con gli alleati interni indeboliti e la Lega del camaleontico Salvini vicina al crollo. Tiene Forza Italia, almeno rispetto agli ultimi sondaggi. FdI è infatti nettamente il primo partito italiano con oltre il 26 per cento di consensi, seguito dal Pd che non sfonda il tetto minimo cercato del 20%. Exploit del Movimento Cinque stelle che rimane il terzo partito italiano. Crolla invece la Lega all'8,5 per cento tallonata da Forza Italia data all'8%