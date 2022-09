L’Unione delle Camere Penali Italiane ricorda l'avvocato Bardi: "La sua vicenda fu un caso di malagiustizia". Oggi i funerali a Potenza

"L’Unione delle Camere Penali Italiane partecipa al lutto per la scomparsa dell’Avv. Piervito Bardi, già Presidente della Camera Penale della Basilicata. È vivo il ricordo del suo impegno associativo per l’affermazione dei principi del giusto processo negli anni che ne videro l’inserimento in Costituzione. La vicenda giudiziaria che lo ebbe a coinvolgere, risoltasi con la sua assoluzione, fu un esemplare caso di malagiustizia. In quel frangente le Camere Penali furono a fianco dell’Avv. Bardi e dell’avvocatura lucana per rivendicare l’intangibilità del diritto di difesa e denunziare l’abuso della custodia cautelare. La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane esprime la propria affettuosa vicinanza alla famiglia dell’Avvocato Bardi e ai penalisti lucani"