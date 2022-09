L'idea leghista del ministero dell'Innovazione a Milano non piace

«Non si misura solo la quantità di innovazione ma anche il valore che occupa nei territori, ovvero la qualità», dice Manzini. «Se banalmente si misura la quantità di innovazione allora è vero, Milano emerge come la prima Provincia forte della Lombardia e dell'Italia. Se andiamo a guardare la qualità Milano non è sempre prima e non lo è la Lombardia. Ad esempio - rimarca - in termini di diversificazione tecnologica, cioè la capacità di brevettare in ambiti tecnologici molto diversi emerge la Sicilia»