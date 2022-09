A Cernobbio Lamorgese si assolve, sbarchi record? "Non è colpa del mio ministero" e sull'immigrazione: "Non è un tema in cima alle preoccupazioni dei cittadini", ma il sondaggio YouGov 2021 spiega il contrario

“Non è colpa mia”. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è intervenuta al Forum Ambrosetti di Cernobbio e ha argomentato perché secondo lei non sia da imputare al suo dicastero la responsabilità dell’aumento dei clandestini e degli sbarchi di immigrati sulle coste italiane: “Se ci sono stati aumenti dei flussi dei migranti non è stato perché Lamorgese li ha fatti venire in Italia ma ci sono situazioni di particolare complessità come in Libia dove non abbiamo un interlocutore perché ci sono due governi diversi, o in Tunisia In un mondo globalizzato il concetto di sicurezza è collegato sempre di più a dinamiche internazionali”. Per quanto riguarda l’arrivo dei migranti in Italia Lamorgese ammette che “l’aumento dei flussi c’è stato anche se rileviamo che l’immigrazione non è un tema in cima alle preoccupazioni dei cittadini, in questo momento, quando invece ci sono altri temi che vanno direttamente a toccare il portafoglio degli italiani”