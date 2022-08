La scuola archivia l'ideologia speranziana: via Ffp2, banchi singoli, Dad e Qr code per i prof

Le scuole non dovranno più adeguarsi alle misure del distanziamento e degli orari di ingresso e uscita scaglionati. Al momento – in attesa che il nuovo Governo si insedi dopo le elezioni – rimane il referente Covid. Non ci saranno lezioni a distanza per positivi e contatti con positivi, che erano costretti a restare in isolamento in quarantena, seguendo le lezioni da casa