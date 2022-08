"Perché è stato candidato a Napoli e non in Basilicata?", "Aiuterò Amendola con piacere": l'evasivo Speranza a ‘Mezz’ora in più’

Le liste fanno rumore. Enzo Amendola va in Basilicata, Roberto Speranza si presenta in Campania. “C’è molta attenzione sulle liste perché abbiamo una legge elettorale folle, fatta di liste bloccate. Contro questa legge elettorale mi dimisi da capogruppo del Pd”, ricorda il ministro della Salute, ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’. Il Rosatellum “resta un vulnus, perché con le liste bloccate se si mette qualcuno capolista” in un collegio sicuro “è probabile che verrà eletto”, osserva Speranza