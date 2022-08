Simme ‘e Napule paisa’: sciolte le riserve il lucano Speranza capolista a Napoli

Le "ospitate" del Pd campano non si fermano però a Speranza, al Senato sono state confermate le indiscrezioni che vedranno il ministro Franceschini capolista nel collegio napoletano e Susanna Camusso (alle sue spalle Federico Conte) nell'altro. Dietro Franceschini ci sono Valeria Valente e, solo al terzo posto, Enzo Amendola. Per un seggio il sottosegretario alla presidenza del consiglio deve probabilmente sperare che Valente sia eletta, in Puglia dove è stata candidata alle spalle di Francesco Boccia, oppure nell'uninominale di Napoli