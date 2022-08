Centristi a sinistra: intesa tra Pd e Azione con +Europa per le elezioni del 25 settembre

"Veniamo con spirito costruttivo, non é difficile se c'é la volontà", aveva detto il leader di Azione entrando a Montecitorio. Renzi? "Le porte sono aperte a tutti e io ci ho pensato molto. E' del tutto evidente che la rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica per i numeri. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione", ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in conferenza stampa alla Camera.