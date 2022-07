Annuario Ssn: in Italia ci sono 1.004 ospedali e il 48,6 per cento è privato accreditato

Il Ssn dispone di circa 235 mila posti letto per degenza ordinaria, di cui il 20,2% nelle strutture private accreditate; di 11.343 posti per day hospital, l'89,2% pubblici, di 8.709 posti per day surgery in prevalenza pubblici (77.6%). A livello nazionale sono disponibili 4,3 posti letto ogni 1.000 abitanti, i posti letto dedicati all'attività per acuti sono 3,7 ogni 1.000 abitanti (erano 2,9 nel 2019)