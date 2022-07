Conte bastona Letta: "Pd arrogante" e il segretario Dem rilancia l'agenda Draghi e cita Berlinguer

'Il Pd è arrogante. I progressisti siamo noi', afferma alla Stampa Giuseppe Conte, secondo cui sulla fine del governo Draghi c'è una diffusa ipocrisia e 'si prova a scaricare la colpa sul M5s, che ha solo chiesto di risolvere alcune criticità': ed è 'un' infamia' dire che ha tradito. Quanto alla fine del campo largo, 'non si può pensare - riflette - di definire con arroganza un perimetro di gioco e stabilire arbitrariamente chi vi è ammesso'. 'La nostra agenda ci definisce come veri progressisti', e tocca al Pd decidere che fare: 'Ovvio che se cercano una svolta moderata che possa accogliere anche Calenda noi non ci possiamo stare'