Verso il 25 settembre il Pd cerca la strada delle alleanze, per Speranza vanno bene anche i grillini

Fra gli alleati del Pd c'è chi non ha intenzione di chiudere definitivamente la porta al M5s: non lo ha fatto il leader di Articolo Uno Roberto Speranza né quello di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

Carlo Calenda ha continuato a rispondere picche a un'alleanza di centrosinistra: "Non abbiamo alcuna intenzione di entrare in cartelli elettorali che vanno dai Verdi a Di Maio". I tempi sono stretti: le elezioni fissate al 25 settembre impongono il deposito dei simboli entro la metà di agosto. Per definire le candidature c'è una settimana in più. I giochi, quindi, si faranno nei prossimi giorni. Rebus Italia Viva, rompe il ghiaccio Ettore Rosato: "Oggi Letta dice: con Di Maio sì, con Renzi no. Auguri! Noi stiamo con l'Area Draghi"