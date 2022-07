Il 'tamponificio' del ministero della Salute, la Società italiana di anestesia non ci sta: «Siamo obbligati a testare anche chi ha avuto un incidente stradale»

Antonino Giarratano, professore ordinario di anestesiologia presso la scuola di medicina e chirurgia dell’Università di Palermo e presidente della Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva si scaglia su protocolli ormai obsoleti e fuori contesto. «Più dell’86% dei pazienti è ricoverato in intensiva per altre patologie e risulta positivo soltanto a causa di protocolli che bisogna cambiare. L’emergenza sanitaria - dice al quotidiano La Verità - che rende obbligatorio il test all’ingresso in ospedale non ha più senso. Infatti, si tratta di pazienti “comuni”. Cronici riacutizzati, chirurgici anche oncologici, cardiopatici, politraumatizzati e tutti quelli con sindromi acute che compromettono funzioni vitali. Il problema è che dobbiamo fare il tampone a tutti, anche a chi arriva da noi dopo un incidente stradale e con la contagiosità di Omicron 5 è chiaro che molti risultano positivi al test. Ma - rimarca il professore - è come se si facesse un tampone per la faringite a chi ha una lussazione della spalla e sta benissimo, chiede solo di essere operato. Il contagiato non è un malato»