C'è Omicron 5 e Speranza si rifugia nella mascherina sui luoghi di lavoro

Si va verso la proroga dell'obbligo di mascherine sui luoghi di lavoro. In programma infatti una riunione tra i Ministeri della Salute e del Lavoro e i tecnici Inail per l'aggiornamento del protocollo di sicurezza in ambienti lavorativi visto che il documento in vigore scadrà infatti il prossimo 30 giugno. La linea sarebbe quella di chiedere di indossare i dispositivi protettivi in tutti i casi in cui si è a contatto con il pubblico, in situazioni a rischio e quando non è possibile mantenere una distanza di due metri