Speranza terrorizzato da Omicron 5: tutto fa emergenza ma Bassetti smorza gli allarmi

Matteo Bassetti smorza i toni allarmistici e invita tutti a cambiare approccio nei confronti del virus che da anni sta condizionando le nostre vite. È tempo di guardare al Sars-Cov-2 con altri occhi, e magari cambiargli anche nome. Intervistato da La Stampa, l'infettivologo del San Martino di Genova dice chiaramente che questo Covid "non ha più nulla a che vedere con quello di Wuhan che sparse così tanto dolore". Anche i numeri delle ultime settimane vanno guardati con attenzione, perché dei ricoveri in aumento "solo il 20% sono veramente per Covid". Ci troviamo ormai di fronte a una nuova malattia, che Bassetti chiamerebbe Ars-22, togliendo dal Sars la S di Severe. Si tratta, ormai, di un virus diverso, ribadisce. Anche i ricoveri, ribadisce, vanno considerati caso per caso. Non si tratta di ricoveri solo Covid. Spesso e volentieri, infatti, sono persone che si recano in pronto soccorso per altre patologie e con altri sintomi e poi, sottoposti al controllo del tampone, risultando anche positive