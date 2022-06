Lo diceva Galli: «I vaccini funzionicchiano», aumentano le reinfezioni sul totale dei casi Covid

Ancor prima il professor Galli ospite della conduttrice Lilli Gruber aveva dichiarato - per l'appunto - che: «Abbiamo reinfezioni, negli stessi vaccinati, date da variante inglese. Le segnalazioni ormai sono parecchie» e alla domanda sui vaccini applicati a quella che era all'epoca la variante prevalente (variante inglese) rispose che i vaccini «Funzionicchiano ma non bloccano del tutto l’infezione». Già bisognava porsi qualche domanda su quello che sarebbe stato lo strumento discriminatorio del Super green pass che - privo di basi scientifiche - non ha creato luoghi sicuri tra persone non contagiose. Continua - pertanto - l’aumento delle reinfezioni da Covid. Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 532.755 casi, pari a 4% del totale dei casi notificati. Ma nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è salita al 7,4%, in aumento rispetto alla settimana precedente quando erano il 6,3%. Lo indica il Report esteso settimanale che integra il Monitoraggio Covid Iss-Ministero della Salute