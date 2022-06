Dai Colli bolognesi a Maratea, a Cremonini la cittadinanza onoraria della perla del Tirreno

Cremonini ormai da anni ama trascorrere qualche giorno di vacanza in quel di Maratea. La sua presenza è ormai un appuntamento fisso e tanto atteso. Il legame con la perla del Tirreno parte da lontano, come ha specificato lo stesso Cremonini in una sua biografia. Lo storico leader dei Lunapop ha affermato, inoltre, che la sua prima canzone è stata composta in un terrazzino di Maratea. "Vorrei", uno dei suoi singoli più celebri è stato scritto quando aveva appena compiuto 15 anni durante un soggiorno di vacanze trascorso con i suoi genitori proprio a Maratea e dedicata alla sua fidanzata dell'epoca, Simona