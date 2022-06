Nella seconda edizione della classifica dei tre indici del Sole 24 ore, risultato poco lusinghiero per il capoluogo lucano che limitatamente alla qualità della vita dei più piccoli è tra le ultime posizioni, 88esima per la precisione. La città dei Sassi sale al 38esimo posto nella classifica per la qualità della vita dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni