Lucani rapiti in Mali, dalla Farnesina: «Di Maio sta seguendo la vicenda in prima persona»

«Siamo in attesa. Fino ad ora non ci hanno fatto sapere ancora niente» ha proseguito Vito Langone raccontando che Rocco, operaio, si è trasferito in Mali dopo essere andato in pensione. La casa di famiglia di Rocco e Donata a Triuggio, paese di circa 9mila abitanti in Brianza, non è abitata da tempo e ha finestre sbarrate, erba alta e ragnatele. La famiglia originaria di Ruoti in provincia di Potenza è stata rapita in Mali da un gruppo di jihadisti. Il Paese, dove si sono di recente susseguiti due colpi di Stato ed è oggi governato da una giunta militare guidata dal colonnello Assimi Goïta, è da tempo nel caos politico e amministrativo. I soggetti rapiti dovrebbero appartenere alla comunità dei Testimoni di Geova, ma non si tratterebbe di missionari. L’Associazione dei Testimoni di Geova del Senegal, competente anche per il Mali, però, ha dichiarato di non conoscere la coppia e di non essere stata informata della presenza degli stessi sul territorio africano