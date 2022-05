A maggio 2022 in Basilicata oltre tremila ingressi nel mondo del lavoro

A maggio 2022 in Basilicata sul mercato del lavoro saranno programmate circa 3.280 entrate (600 in più rispetto a maggio 2021), stabili nel 23% dei casi. I nuovi ingressi si concentreranno per il 66% nel settore dei servizi e per l’82% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; il 13% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (18%) e per una quota pari al 25% interesseranno giovani con meno di 30 anni