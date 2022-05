Dal bivio per Pignola a Via Verrastro: tra disagi ed entusiasmo a Potenza arriva il Giro d'Italia

Il percorso: da via del Basento, per salire in via degli Oleandri, via Vaccaro, Corso Umberto I°, via Mazzini, via Ciccotti, via Di Giura, viale Firenze, via Milano, via Roma, viale dell’Unicef, galleria Unità d’Italia, via del Gallitello, per finire all’arrivo previsto per le 17:20 in via Verrastro. Tantissimi divieti e grandi disagi per residenti e non, avevamo già accennato la sospensione delle attività al Poliambulatorio "Madre Teresa di Calcutta", del resto dopo due anni di pandemia e di restrizioni al grido "la salute prima di tutto" è "normale" sospendere visite mediche e screening (arretrati) per il Giro d'Italia. Si sapeva da mesi che via del Gallitello non sarebbe stata accessibile, perchè gli uffici preposti hanno continuato a prendere prenotazioni al Poliambulatorio per questa data specifica? Perchè hanno messo in difficoltà utenti e relative famiglie? Per la giornata di oggi 13 maggio, inoltre, sono stati modificati i percorsi di