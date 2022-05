Speranza rilancia la quarta dose: «È di straordinaria potenzialità», ma i numeri dicono il contrario

Dal 24 agosto 2021 al 4 maggio 2022, inoltre, un dato è molto allarmante e poco attenzionato dagli esperti del ministero della Salute: sono stati segnalati 397.084 casi di reinfezione, pari a 3,3 per cento del totale dei casi notificati tra popolazione vaccinata e non. Nelle Rsa si continua a morire nonostante sia ancora in vigore la restrizione della super carta verde, ennesima dimostrazione del fallimento del Qrcode