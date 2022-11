Sono Ivana Grillo e Vincenzo Ligorio i nuovi commissari provinciali di Azione per Potenza e Matera

La Direzione nazionale di Azione ieri ha nominato i due nuovi commissari provinciali di Basilicata in Azione che subentrano ai dimissionari Mostacci e Reale. Si tratta di Ivana Grillo e Vincenzo Ligorio, due giovani dirigenti con una buona esperienza già maturata in diversi contesti politici ed istituzionali, che vanno così a rafforzare la squadra regionale del partito guidato da Donato Pessolano. "Con le nomine di Grillo e Ligorio - dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione - si avvia il percorso congressuale del nostro partito che ci porterà verso la federazione riformista del Terzo Polo che avrà come leader Carlo Calenda. Contestualmente completeremo la fase di radicamento nel territorio lucano con l'elezione dei segretari di sezione in quasi tutti i comuni lucani. L'entusiasmo e la grande voglia di partecipazione al nostro progetto, che stiamo riscontrando in questi mesi, contribuiranno a determinare una nuova fase per la politica regionale che ci vedrà sempre più assumere il ruolo di forza alternativa alla destra sovranista e ai populisti, responsabile e centrale dello scenario lucano."