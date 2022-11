Telenovela Piro: il Gip di Potenza non ha accolto la richiesta di partecipare al prossimo Consiglio regionale

Il consigliere regionale della Basilicata, Francesco Piro (Forza Italia) - indagato nell'ambito dell'inchiesta della Dda sulla sanita' lucana, attualmente sottoposto all'obbligo di dimora a Lagonegro (Potenza), - non partecipera' alla riunione della massima assemblea lucana in programma domani a Potenza. Il gip del capoluogo lucano, Teresa Ruggi, non ha infatti accolto la richiesta presentata dal difensore di Piro, l'avvocato Sergio Lapenna. Piro, "per sua scelta - fa sapere all'AGI Lapenna - non partecipera' alle sedute dell'assise regionale lucana fino alla pronuncia del Tribunale del Riesame".