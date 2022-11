Raccordo Sicignano - Potenza: il 16 novembre chiusure temporanee tra Buccino e Balvano

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, per l’esecuzione di alcune verifiche impiantistiche nelle gallerie ‘Montagnola’, ‘Vetranico’ e ‘Del Marmo’, esclusivamente nella giornata di mercoledì 16 novembre saranno attive limitazioni per la circolazione. Nel dettaglio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 16.30 sono previste chiusure temporanee della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Buccino (km 8,400) e Balvano (km 25,500), esclusivamente sulla carreggiata in direzione Potenza. Durante l’interdizione al transito, la circolazione in transito seguirà i seguenti percorsi alternativi, opportunamente segnalati in loco: l’uscita per i veicoli leggeri in direzione Potenza sarà allo svincolo di Buccino, con rientro sul RA5 allo svincolo di Tito/SS95 “di Brienza” (al km 37,500); i mezzi pesanti sempre diretti a Potenza, invece, dovranno proseguire lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”