Già 7mila firme per la petizione di Cgil, Cisl, Uil e associazioni per rilanciare la sanità materana

Sono già settemila le firme raccolte da Cgil, Cisl, Uil e da associazioni di cittadini e culturali per sollecitare la Regione Basilicata ad attivare investimenti per frenare il declino della sanità materana, potenziando servizi e organici nelle strutture sanitarie e per la medicina del territorio. Lo si è appreso oggi, a Matera, nel corso della giornata conclusiva del presidio promosso dai sindacati, cominciato il 4 novembre, davanti all'ospedale "Madonna delle Grazie". Alle firme già raccolte si aggiungeranno, nelle prossime ore, quelle nei banchetti sui posti di lavoro, nelle piazze e presso le organizzazioni sindacali. "Saranno consegnate - ha detto il segretario provinciale della Cgil, Eustachio Nicoletti - alla quarta commissione regionale a sostegno della vertenza sanitaria, che culminerà il prossimo 19 novembre a Potenza con la manifestazione davanti alla sede della Regione''. Nella giornata conclusiva del ''presidio permanente'' di Matera sostegni alla petizione sono venuti da sindaci, cittadini, rappresentanti della cultura e dello spettacolo, tra i quali il comico Dino Paradiso.