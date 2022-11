Scuole lucane a rischio: Amendola (Pd) si ricorda della Basilicata e presenta una interrogazione

"Dobbiamo rivedere i criteri di dimensionamento scolastico, in Basilicata e in tutte le aree a rischio spopolamento". Lo ha detto ieri, in una dichiarazione, l'on. Enzo Amendola (Pd), il quale sull'argomento ha presentato un'interrogazione. Secondo il parlamentare eletto in Basilicata, "la fine delle deroghe attualmente in vigore per aree e interne e montane porterebbe alla soppressione di molti Istituti scolastici, creando enorme disagio e non garantendo il diritto allo studio alle nuove generazioni di lucane e lucani: qui il numero di studenti e` sceso da 79.568 unita` riferite all'anno scolastico 2017-2018 alle 70.802 unita` dell'anno in corso, una perdita netta di 8.766 alunni. Senza un intervento preventivo, i servizi scolastici sino ad oggi assicurati nelle aree svantaggiate sono a rischio chiusura. Chiediamo - ha concluso Amendola - risposte al Governo, porteremo questa battaglia anche in discussione di legge di Bilancio".